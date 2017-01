¿Qué tal se les dará cantar rumano a Fran y a Miki?

ENSAYOS GALA 8 | TU CARA ME SUENA MINI

Fran y Miki Nadal tienen una semana muy complicada por delante para imitar el Dragostea din tei de O-zone porque será la primera vez que alguien canté rumano en el plató de Tu cara me suena Mini. Miki de momento va ensayando Carmen de Mairena por si no le sale... No te pierdas el jueves a las 22:30 un nuevo programa de Tu cara me suena Mini.