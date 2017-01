Las 'molestias' de convertirse en Amy Winehouse en Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 9 | TU CARA ME SUENA MINI

Abril tendrá que cantar como Amy Winehouse en la próxima gala de Tu cara me suena Mini. Los profes la ayudan con el baile y la música diciéndola que piense en que está en un barco que se mueve y en un espacio muy pequeño, además que actúe como que la falda y el pelo le molestan y como si se hiciera pis. No te pierdas el próximo jueves el programa de Tu cara me suena Mini donde nuestros chicos cantarán solos por primera vez.