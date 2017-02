Cocretas y almóndigas de alta cocina, por @norcoreano

Llevamos dos programas de 'Top Chef' y ya ha aparecido el pan bao, ese engendro asiático de pan cocinado al vapor que se han empeñado en meternos por los ojos desde hace un par de años. “Podemos ponerle un toque original a la hamburguesa, un pan bao”. No, mira, el pan bao no es original. Estamos en 2017 y no queda un Bar Manolo en España que no tenga un pan bao en su carta entre el pincho de tortilla y el de ensaladilla.

Ayer, la supervivencia en el concurso, más que en saber cocinar, se basó en saber terminar a tiempo. Todas las pruebas se basaron en la velocidad, hasta el punto de que Rakel llegó a presentar un plato vacío en una de ellas, un bonito guiño a la cocina de Corea del Norte. Los concursantes se trasladaron al circuito del Jarama en la prueba de grupos para dar de comer a cien moteros, en una prueba que ya se ha bautizado como '100 Moteritos'.

Estamos en 'Top Chef', un concurso de alta cocina, ¿con qué plato deslumbramos al jurado?

- Almóndigas

Exacto, hicieron albóndigas y hamburguesas. Porque en 'Top Chef' lo mismo te hacen un perrito caliente que te confitan una piel de 'coincuá', y sabes que lo de la 'coincuá' se lo están inventado porque no la conoce ni Google. Han pasado 24 horas y todavía no sé si la 'coincuá' es un ave, una hortaliza o un exoplaneta de esos que ha descubierto la NASA.

Nos vemos la semana que viene en 'Top Chef', el concurso al que los cocineros más reputados del país se presentan para que Chicote les destruya la autoestima.