"Para viajar a Corea del Norte hay que pagar una tasa que pone Cao de Benós"

Era la primera vez que un equipo de esta casa entraba en Corea del Norte. Es tan hermético el país que el reportero Jalis de la Serna y sus compañeros que necesitaban de un guía para moverse. Un español, Alejandro Cao de Benós, fue la persona encargada de acompañarlos durante los siete días que duró el viaje. Tras la emisión del programa, el español defensor del régimen norcoreano, montó en cólera en Espejo Público acusando a Jalis de la Serna de manipular y mentir.

"No entiendo sus críticas. De todo el reportaje que ocupa unos de unos 74 minutos, él está casi 60 dando su verdad sobre Corea del Norte explicando lo que él quiere sobre el país y hemos sido tan respetuosos con él que incluso hemos metido cuando me corrige, porque no queríamos que él sintiera que habíamos manipulado en absoluto ninguna de sus declaraciones", asegura Jalis de la Serna en Espejo Público. Una de las cosas que más molestó a Cao de Benós es que en el reportaje aparecieran testimonios de refugiados norcoreanos relatando las atrocidades del régimen de Kim-Jung- Un. "¿Quién puede creerse con la potestad de decirles a unos periodistas qué pueden y qué no pueden hacer para enseñar una realidad?. Nosotros teníamos que mostrar todas las realidades", afirma Jalis.

Alejandro Cao de Benós aseguraba también que él no ganaba ningún dinero con esto y que todo lo hace por amor al régimen comunista, pero lo cierto es que para visitar Corea del Norte a través de este español hay que pagar un buen dinero. "Cualquier periodista que quiera hacer un reportaje sobre Corea del Norte y lo haga a través de este hombre tiene que pagar una tarifa que él te impone. A nosotros nos cobró casi 6.000 euros por persona. Incluyendo la estancia en Corea del Norte, la manutención y el viaje de Pekín a Pyongyang. Nosotros fuímos 3 personas". Si no eres periodista la cifra asciende a 2.500 euros.