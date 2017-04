El primer encuentro entre Pilar Rubio y Sergio Ramos unidos por Andy y Lucas

ANDY Y LUCAS EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Pilar Rubio ha concedido a Pablo Motos enseñar en ‘El Hormiguero 3.0’ el primer encuentro que tuvo con Sergio Ramos. La colaboradora, que realizaba su trabajo de reportera en ‘Sé lo que hicisteis’, le preguntaba al futbolista por el nombre de los integrantes de Andy y Lucas pero no pudo contenerse, Pilar Rubio no dudo en ligar con Sergio Ramos lanzándole un piropo muy especial: “Como no has venido con novia, si quieres te acompaño yo”. ¡Revívelo!