MOMENTOS '¡BOOM!' 3 ABRIL

De piedra nos hemos quedado cuando hemos escuchado la voz del concursante murciano Luis (del equipo ‘Los Pistolos’) imitando a Pablo Alborán. ¡Pedazo de cantante! Merece una plaza en ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’ sin ningún tipo de dudas… y eso que estaba un poco ronco. Luis, ¡que te has equivocado de concurso de Antena 3!