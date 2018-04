Alertan de los riesgos de comprar ortodoncias y férulas 'low cost' en Internet

Algo tan personalizado como una ortodoncia para corregir los dientes se puede comprar por Internet, sin visitar nunca al dentista. Con unas fotos te envian el kit con la férula "supuestamente a medida". Sin embargo, el colegio de odóntologos asegura que pueden generar malformaciones.

"Te puede crear una malposición de los dientes que te haga que no puedas masticar de una forma correcta y eso repercutir incluso en tus articulaciones. De hecho, un paciente que tenga un problema de encias y se haga eso, puede perder todos sus dientes en muy poco tiempo", afirma Antonio Montero, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos.

Una empresa irlandesa ya tiene prohibido vender en España porque no cumple con la normativa, aunque comprobamos que lo sigue haciendo en otros países. "En algunos casos es directamente una estafa porque luego cuando el paciente compra el producto no se lo puede encajar en boca y no tiene a quien acudir para qeu se lo ajusten", afirman.