Las redes sociales no han tardado en responder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que exigiera a las empleadas de la Casa Blanca que "vistan como mujeres" durante su jornada de trabajo. En Twitter, el hashtag #DressLikeAWoman se ha convertido en Trending Topic en cuestión de horas, después de que decenas de mujeres hayan comenzado a subir fotos vestidas con sus uniformes de trabajo.

The President's new dress code says females should #DressLikeAWoman



Here is a good example. pic.twitter.com/vF7uhMXmsb — Santry Wichita (@WuShocks) 3 de febrero de 2017

Me & my son; he's dressed like a man & I am dressed like a woman. In case you couldn't tell. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/nVM2Emssj2 — Tara Wildes (@TaraWildes) 3 de febrero de 2017

