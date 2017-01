Sánchez: "España tiene que volver a recuperar su voz en la política europea e internacional"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "mojarse" a la hora de plantear una propuesta a Francia ante su petición de ayuda en la misión militar de Siria, en vez de esperar a que sea el país vecino el que haga una oferta.

Sánchez ha transmitido este mensaje a Rajoy durante el acto en el que ha presentado las propuestas electorales de su partido en materia de política exterior junto al expresidente del Gobierno Felipe González, celebrado en la sede de la Fundación Diario Madrid.

"No solo hemos escuchado como reacción del Gobierno de España vamos a esperar qué nos dice Francia, sino que, incluso, en muchas ocasiones, hemos visto al Gobierno que se ha parapetado y escondido detrás de las instituciones europeas para no mojarse y no posicionarse claramente en favor de una solución u otra o, al menos, conocer la propuesta de solución que plantea España", ha criticado.

El líder socialista ha asegurado que España, después de los cuatro años del Gobierno del PP, "tiene que volver a recuperar su voz propia en la política europea e internacional" y salir de su "ensimismamiento". En opinión de Sánchez, la respuesta al autoproclamado Estado Islámico pasa por una estrategia común europea en la que cada uno defina las capacidades militares que puede ofrecer.

También ha expresado la necesidad de que haya "una respuesta política y sobre el terreno" de los países árabes, al hacerles ver que la amenaza del terrorismo yihadista les afecta principalmente a ellos. En el acto ha estado presente el embajador de Francia en España, Yves Saing-Geours, así como los exministros socialistas de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez, Javier Solana y Carlos Westendorp.

Pedro Sánchez, visitará Cataluña el primer y el último día de campaña de las elecciones generales, mientras que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la presidenta andaluza, Susana Díaz, serán otros de los nombres destacados que participarán en mítines del PSC.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el director de campaña y número dos del PSC por Barcelona a las elecciones, Germán Rodríguez, quien ha presentado el cartel electoral de la cabeza de lista del PSC, Carme Chacón, bajo el lema "Somos la solución", y uno de los vídeos de precampaña que denuncia la actitud del PP hacia Cataluña.