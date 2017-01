Rivera estaría dispuesto a incluir a gente de otros partidos si llega a la Moncloa

El líder y candidato a la presidencia del Gobierno por Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que si llega a la Moncloa formaría un equipo de Gobierno con "talento", de la sociedad civil e incluso de otros partidos.

El presidente de Ciudadanos, preguntado en rueda de prensa si tiene en mente el Gobierno en caso de ser elegido presidente, ha dicho que siempre intenta rodearse de gente más inteligente que él. Ha avanzado que incorporaría gente de la sociedad civil, no de las juventudes del partido.

En este sentido ha indicado que abriría la puerta a incorporar a gente del PP o del PSOE, el partido con el que pudiera pactar un acuerdo de investidura. Rivera ha reiterado que no será vicepresidente ni entrará en un Gobierno que no presida y ha recordado que las demás formaciones no han expresado este planteamiento.

"No sé si gana Ciudadanos si los otros van renunciar a estar de vicepresidentes y de ministros nuestros o van a dejarnos que gobernemos como un Gobierno monocolor. Habría que preguntarles", ha dicho.

"No cierro las puertas al talento. Si hay gente con talento que quiere incorporarse a nuestro equipo, incluso si otros partidos tienen una buena idea, una sugerencia, una persona que nos parezca que tiene talento, pues por qué no", ha afirmado.

Ha citado los ejemplos de EEUU, donde Barack Obama incluyó a Hillary Clinton, a la que le ganó las primarias, y en Francia, donde Nicolas Sarkozy abrió las puertas a los socialistas.