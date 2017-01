Rajoy añade más rebajas del IRPF para jubilados y el primer empleo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que, si revalida su cargo, eliminará el IRPF tanto para las personas que alarguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación como, durante el primer año, para los trabajadores que encuentren su primer empleo. Rajoy ha precisado que esas medidas de exención del IRPF tendrán algunos límites en función de los ingresos.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que, de esta forma, quien llegue a la edad de jubilación y, sin recibir su pensión, quiere seguir trabajando, no pagará el IRPF siempre que sus ingresos no alcancen una cantidad determinada

Para él, se trata de una medida muy buena porque hay mucha gente que no quiere jubilarse y desea seguir trabajando y, a la vez, el Estado se ahorra una pensión. En cuanto a la segunda medida, ha señalado que la persona que encuentre su primer trabajo no tendrá que pagar IRPF durante el primer año también con unos límites, porque ha precisado que eso no se aplicaría "si tiene la suerte de que le den un sueldazo". Son medidas sobre los que ha dicho que concretará algo más en sus actos de campaña que protagonizará hoy en Canarias.

Fuentes del PP ha explicado de que con la exención de IRPF para quienes tengan la edad de jubilación y sigan trabajando se pretende conservar el patrimonio que representa la experiencia y los conocimientos de las personas mayores y, al mismo tiempo, reconocer y valorar el esfuerzo de quienes prolonguen su vida laboral.

En un mitin en Santa Cruz de Tenerife, Rajoy ha criticado a sus rivales en las urnas al reprocharles que "en un cuarto de hora quieren ser presidentes del Gobierno" y ha insistido en poner en valor el PP, por ser un partido "fuerte" y con "equipo", así como el que "más y mejores" militantes tiene en España. Y por otro lado "hay partidos que no sabemos ni quiénes son sus militantes; conocemos a uno o lo mejor a dos", ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha insistido en que para llevar las riendas del país se necesita "seguridad, certidumbre y competencia"