González responsabiliza a Podemos de los ataques que ha recibido del régimen de Nicolás Maduro

El expresidente del Gobierno Felipe González ha denunciado que dirigentes de Podemos han asesorado y han impartido cursos de formación al Gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo escuchas ilegales a los opositores venezolanos.

El expresidente ha denunciado que "la ruina total y la gestión desastrosa" a la que el Gobierno chavista han llevado a Venezuela ha contado con "la ilustración, el asesoramiento y los cursos de formación" impartidos por Podemos. "Y algunos de los asesoramientos es para decirles cómo tienen que utilizar con habilidad las escuchas ilegales de conversaciones privadas de los opositores para que no se note. Por favor, paremos el carro", ha asegurado González para plantar cara a las maniobras de Podemos.

Otra denuncia que ha hecho el expresidente es que "hace unos días" le llegó un informe, con descalificaciones hacia él, que mandó un cargo de Podemos a Maduro reportándole de la visita a Madrid del excandidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles.

González ha lamentado que los votantes de Podemos no conozcan estas actuaciones que dan respaldo a un gobierno que "ha arruinado a un país que es imposible de arruinar porque no puede ser más rico". "Por si acaso se contagian, si no de mí, del papa Francisco, quiero la libertad de los presos políticos para Navidad. En su casa para Navidad", ha exigido el exlíder del PSOE.