La diputada del PP que vinculó la agresión a Rajoy con Pedro Sánchez pide disculpas

La diputada del PP y candidata del partido por Segovia Beatriz Escudero ha pedido disculpas por relacionar la agresión sufrida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el duro enfrentamiento que mantuvo con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el debate cara a cara del pasado lunes.

"El me siento orgulloso de insultarle de Sánchez lleva al me siento orgulloso de pegarle. La irresponsabilidad del PSOE es indecente", había asegurado Escudero en un mensaje de Twitter.

El me siento orgulloso de insultarle de Sanchez lleva al me siento orgulloso de pegarle. La irresponsabilidad del PSOE es indecente — Beatriz Escudero (@BeatrizEscu) diciembre 16, 2015

Después de las críticas que le han llegado desde esta misma red social y la solicitud del propio Rajoy de que no se saquen consecuencias políticas del incidente, la diputada ha pedido disculpas y ha dicho que su intención no era "insultar" a nadie ni vincularlo con el PSOE. "Lamento la confusión de mi declaración. No era mi intención insultar a nadie ni vincularlo con PSOE. DISCULPAS OTRA VEZ", ha asegurado