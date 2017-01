Cospedal califica de "ruin" y "miserable" que se intente "destruir" todo lo hecho por el PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ve nada "más ruin" ni "más miserable" que intentar "destruir" todos los avances y todos los logros realizados por el PP en los últimos cuatro años y después de haber cogido un país al borde de la quiebra y el rescate. "No es de gente generosa ni de un buen gobernante gobernar para destruir sólo lo que se ha hecho", ha alertado.

En su intervención ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social del PP de Castilla-La Mancha, Cospedal ha pedido a los españoles que no "tiren por la borda" todo lo conseguido y apuesten por seguir adelante con el "proyecto de recuperación" emprendido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2011. "Este 20 de diciembre muchos hablan de que tiene que llegar un cambio y el cambio ya llegó en 2011", ha destacado la dirigente del PP, que ha recordado que cuando el PP asumió el Gobierno 1.340 personas se iban al paro cada día, y ahora se crean 1.392 empleos diarios.

Con estos datos, prevé que 2015 sea el año en el que más ha bajado el paro de toda la historia de España, lo que supone un millón de nuevos empleos en dos años. "Si seguimos avanzando y les explicamos a los ciudadanos todo lo que estamos haciendo y trabajamos en la buena dirección, seremos 20 millones de españoles trabajando en la próxima legislatura", ha vaticinado.

Ha destacado la deuda sanitaria de 16.000 millones de euros que dejó el PSOE, unos 5.000 millones sólo en Castilla-La Mancha, comunidad en la que -ha denunciado- ha vuelto a fallar la "puntualidad en los pagos" desde que gobiernan los socialistas y ha comenzado a aumentar "de forma alarmante" la lista de espera. Algo similar a los que está ocurriendo en Cataluña, con impagos en farmacia por 330 millones de euros, a pesar de que la Generalitat sí tiene dinero, "pero lo dedican a otras cosas". "Nosotros nos encontramos muchas facturas en los cajones y no queremos volver a la misma situación porque las cosas cambian rápidamente", ha avisado.

Ha arremetido contra el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha por no haber aprobado los presupuestos de la comunidad a diferencia del Ejecutivo del PP que tuvo que aprobar los presupuestos de 2012 que el PSOE se negó a tramitar "para no ser los que pidieran el rescate". "Esta es la diferencia de unos y otros, todos nos podemos equivocar cuando gobernamos, pero el que no se equivoca nunca es el que nunca hace nada", ha denunciado.

Cospedal ha insistido en que el PP garantiza "sin hipotecas" los servicios públicos, como la sanidad y la educación y nunca bajará las pensiones como hizo el PSOE y ha calificado de "ruin" y "miserable" que se intente eliminar y "destruir" todo lo hecho por el PP para "salvar nuestros servicios públicos". "Ya sabemos que hay mucha gente que todavía está en el paro, demasiada, pero por eso hay que seguir trabajando", ha reiterado Cospedal, que ha proclamado "a mucha honra" que el PP es la "garantía" de un mejor futuro para todos.

La secretaria general del PP se ha felicitado de que pueda estar cerca un acuerdo de los partidos constitucionalistas en defensa de la unidad de España y frente al reto independentista y ha pedido anteponer la "razón de Estado" a los intereses electorales. Cospedal ha subrayado que el PP siempre ha velado y siempre trabajará para garantizar la unidad de España. En ese compromiso ha enmarcado la ronda de contactos que está manteniendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los diferentes líderes políticos que disienten del proyecto soberanista en Cataluña, aunque defiendan distintas estrategias para afrontarlo.

Cospedal se ha felicitado de que ahora sea posible un acuerdo de esos partidos, consenso que no era posible hasta hace pocas fechas. En este sentido, la dirigente 'popular' ha alertado de que por encima de todo está la "razón de Estado" porque, a su juicio, "el futuro de España no puede estar por encima de un interés partidista o electoral".