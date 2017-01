Casado califica de "gobierno de perdedores" un pacto Rivera-Sánchez si gana el PP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha avisado de que si Mariano Rajoy gana las elecciones generales del 20 de diciembre pero, a pesa de esa victoria del PP, el líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, apoya al socialista Pedro Sánchez, habrá "por primera vez" al frente del Gobierno de la nación "un gobierno de perdedores", algo que, a su entender, es "poco regenerador". Así se ha pronunciado Pablo Casado durante su intervención en el foro 'Jóvenes con Talento', al que han asistido otros dirigentes del PP como la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, o el exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jose Ignacio Echániz.

Casado ha criticado que Rivera haya anunciado que no apoyará a Rajoy en la investidura y que diga que quiera "pactar" con el PSOE, algo que supondría que "por primera vez en la historia de España un gobierno de perdedores gobernaría esta nación". "Esto es poco regenerador", ha proclamado, para añadir que el PP no tiene "miedo" a un acuerdo con Ciudadanos, como ya pasó en Madrid o La Rioja, aunque salen a ganar y esperan "no necesitar" sus apoyos.