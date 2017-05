Ramos: "¿Los mensajes del Atleti? Parece que todos nos criamos en Beverly Hills, aquí hay gente de barrio..."

El discurso a sus compañeros

"Lo que vengo insistiendo durante toda la temporada. Mañana no va a cambiar nada. Hay que salir con las ideas muy claras, vaciarnos, dar el máximo y dejarnos el alma sobre el terreno de juego. La clave del éxito está en la unión, el sacrificio y saber trabajar por el equipo".

Qué opina de la conjura del Atlético

"Yo no estoy en el sentimiento de ninguna afición. Todo lo contrario. En el Bernabéu nos llevaron en volandas. No entro en ningún tipo de polémica sobre la opinión que ellos tengan de su afición".

Cómo ve el partido

"Cuando te juegas una final sabes lo que te juegas y la repercusión del partido. Se nos exige un nivel máximo de concentración".

¿Influye el caso Theo Hernández?

"Para nada. No es el momento de hablar de fichajes. Cuando termine la temporada, si hay que abrirle las puertas a algún compañero, se le abrirá".

¿Ambiente hostil en el Calderón?

"No creo. No es el primer partido que vamos al Calderón. Tienen una afición que, cuanto más animen, más me motiva. Aguantamos muy bien la presión, no creo que haya mucha diferencia entre la afición del Bayern y la del Atlético. Al final somos dos equipos, once contra once”.

¿Final con presión?

"No hay vértigo. Dependemos de nosotros, que es algo importante. Estamos en el camino idóneo. Podemos ganar dos títulos o perderlos, pero vamos a ir a por ellos con la humildad que nos caracteriza. Ahora viene lo bueno. A ver quién pasa a la final y luego en la Liga ya veremos. Yo firmaría llegar todos los años aquí y jugarnos dos títulos dependiendo de nosotros mismos”.

Los mensajes del Atlético en redes sociales

"Es indiferente, aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que todos tenemos una cuenta de 40 para arriba, pero aquí hay gente de barrio con muchos principios y educación. Las campañas, los tuits, son respetables pero no va a cambiar nuestros valores, nuestra humildad y nuestro sacrificio en el campo".

Los pitos a Piqué en la Caja Mágica

"¿Qué te voy a decir? Si voy a Barcelona también me pasaría, no voy a cambiar la opinión de la gente. Que cada uno barra su parcela".

El árbitro

"Espero profesionalidad. No tenemos temor ninguno de ir al Calderón".

Saber ganar y saber perder

"En mi carrera he ganado y he perdido. Evidentemente me gusta más ganar, pero he aprendido más en las derrotas que en las victorias y cada uno se lo toma de una manera distinta".

La trayectoria de Zidane

"Yo sí me esperaba que le fuera tan bien. Está consiguiendo cosas que no ha conseguido casi nadie y hay que valorarlo. Los jugadores estamos muy contentos con él. Se hacen las cosas de muy buenas maneras, a nivel personal y profesional".

La motivación de Simeone

"Lleva influyendo años en el Atlético, ha conseguido hacer un equipo competitivo en la Liga y en Europa e intentará motivar a los suyos, como Zidane a nosotros. Cada maestrillo tiene su librillo, pero al final sólo pasa uno".

¿La bestia negra del Atleti?

"Para nada, tengo un bonito recuerdo con las dos finales que ganamos. Pero en el fútbol tienes que resetearte cada año, cuando me retire ya valoraré lo que he ganado. Un derbi es especial por lo que conlleva, pero el pasado no vale. Vamos a salir como siempre, incluso con un plus más por ser semifinales".

¿Marcar un gol sería decisivo?

"Depende de cuándo lo marques. Vamos a intentar ganar el partido. Si hacemos un gol temprano mucho mejor, no sería definitivo pero si un paso importante".

Se habla mucho del equipo A, del equipo B...

Para gustos, los colores. Es de las plantillas más completas que hemos tenido. Siempre ha habido grandes jugadores, pero lo que conlleva ser un equipo, que todos respondan, creo que esa es la clave del éxito. No tener sólo a 11 jugadores, sino a 23 ó 24 que tienen un nivel alto de competición que otros equipos no lo tienen y nos estamos beneficiando de eso. Mañana si te pones una venda en los ojos, puedes escoger a cualquiera, que va a responder al nivel exigido".