Guardiola exhibe el lazo amarillo en el partido de vuelta ante el Basilea

El lazo se ha convertido en un símbolo de protesta de los secesionistas de Cataluña para reclamar la libertad de los 'Jordis' -Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, en prisión desde hace más de cuatro meses, y de Joaquim Forn y Oriol Junqueras, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre, todos en prisión preventiva por su implicación en el proceso independentista.

El máximo organismo del fútbol inglés abrió el pasado 23 de febrero un expediente al técnico español por lucir el lazo durante los encuentros de Premier League, Copa de la Liga (EFL Cup) y FA Cup (Copa de Inglaterra), ante lo que Guardiola aseguró que dejaría de llevar el símbolo si eso perjudicaría al City.

En su último partido disputado, el pasado domingo en casa frente al Chelsea (1-0), el español no lució de forma visible el lazo y lo reemplazó en la solapa con un narciso de color amarillo en apoyo a la Fundación Marie Curie contra el cáncer, mientras que en la final de la Copa de la Liga ante el Arsenal mostró el lazo en la previa del partido, pero lo ocultó bajo una bufanda al saltar al césped.

El pasado martes, preguntado Guardiola por las polémicas declaraciones de Martin Glenn, presidente de la FA, quien comparó el lazo con la estrella de David, la hoz y el martillo, la esvástica nazi y con Robert Mugabe, el entrenador catalán afirmó que el mandatario lo dijo porque "no entendió lo que significa el lazo".

"Martin Glenn se ha disculpado. Sin embargo, mi primera impresión cuando vi eso (las declaraciones) es que no había entendido los motivos del lazo amarillo. Hizo un comentario muy lejano de la realidad", aseveró. "Quizá ahora sepa qué es lo que significa.

No va sobre la independencia o la no independencia (de Cataluña): va sobre la gente que está en la cárcel por no haber hecho nada, es tan simple como eso", finalizó. El Manchester City recibe este miércoles al Basilea en la vuelta de los octavos de final de la Champions League con una renta de 0-4 conseguida en tierras suizas.