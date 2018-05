Sergio Ramos: "Estamos como miuras; para mí es la primera Champions"

Habiéndolo ganado todo, ¿qué os motiva para la final?

Ramos: Es fácil, un partido de este tipo siempre es una motivación. Un equipo con tanto orgullo y hambre, y si encima te ofrecen una oportunidad como jugar otra final de la Champions es más todavía. Tener la oportunidad de hacer historia es muy positivo.

Marcelo: Nuestra motivación es cada despertar y ganar todas las competiciones que jugamos. Saber que estamos aquí ya nos lo da, seguimos con este hambre de ganar las cosas. Lo que ganamos ya pasó.

¿Qué tipo de partido esperas en la final?

Marcelo: Los dos equipos atacan y mucho depende de cómo va a empezar el partido. Estamos preparados para ello, pero en una final puede pasar de todo. Va a ser un bonito duelo, un gran espectáculo para los amantes del fútbol.

Ya se midieron al Liverpool en 2009. ¿Qué cambió en el club hasta ahora?

Marcelo: Cambian muchas cosas, lo que no ha cambiado es el hambre de ganar títulos y cosas importantes. El Madrid tiene la obligación de ganar todo.

Muchos dicen que no sabes defender

Marcelo: Me lo han dicho pero no lo he visto salir de su boca. Cada uno tiene su opinión, yo estoy muy contento con mi trabajo en el club, y todos mis compañeros también. No opino sobre el trabajo de ninguno.

Mohamed Salah

Marcelo: El equipo del Liverpool es un grandísimo equipo, han hecho una gran temporada. No podemos pensar sólo en uno o dos jugadores, es el colectivo. Va a ser muy difícil, como todos los partidos de esta temporada. Merecimos estar en la final como el Liverpool.

Siempre se ha dicho que os enfrentáis al equipo de moda, ¿os molesta?

Ramos: Es inevitable, cuando uno destaca al rival . Otros años nos hemos enfrentado a rivales que no eran tan fuertes como este año, pero hay que ser realistas. Hemos eliminado a campeones de cada liga. Ahora hay que rematar la faena con el Liverpool, no se rinden nunca. Se dejarán la vida, es una cita única para los amantes del fútbol. No nos molesta, nosotros vivimos al margen de toda la crítica y halagos.

¿Qué tiene de distinto el vestuario?

Marcelo: La clave es el hambre y la ambición. Para conseguir éxitos y premios hay que tener un gran grupo, que todos vayan en la misma dirección. Esta última década hemos sabido tener un objetivo claro, saber que todos somos importantes.

¿Cuál es la mejor final que recordáis?

Ramos: Nos gusta resetearnos. Para mí, mañana es la primera Champions. Siempre es inevitable acordarte de alguna final, pero ya tendremos tiempo de acordarnos. Cuando terminemos, ya haremos una conclusión con los momentos que nos quedamos.

Klopp dice que el Madrid funciona como un reloj suizo

Ramos : Halagar al rival siempre es una estrategia. El Liverpool también funciona como un reloj suizo. Al igual que ellos pueden hacernos daño, nosotros intentaremos estar lo más concentrados posible.

¿Cambia mucho el Madrid sin jugar con la BBC al completo?

Ramos : Puede cambiar a nivel de opiniones personales, por gustos. Lo que no debe cambiar es el objetivo, todos remamos en la misma dirección. Juegue el que juegue y tenga la oportunidad, que lo haga de la mejor manera posible. Lo fundamental es que Zidane tenga a todos disponibles. Están todos como miuras, como toros, y eso es muy bonito. Que tenga tantas dudas hasta el final es bueno.

Los medios dicen que hay pocos aficionados por la complicación del viaje

Ramos : A Ucrania le tengo cariño, porque me trae muy buenos recuerdos por ser campeones de Europa. Volver a este escenario es gratificante. Pero por lejanía hay muchos madridistas que no han podido venir. Por los que hayan venido, intentaremos ganar entre todos. Se podría tener más en cuenta a ese aficionado que no puede venir.

Cristiano y Messi, comparados con Salah

Ramos : Ellos están en otra órbita. Hay jugadores que pasan y se van, y otros que se quedan. Es obvio que Salah es un grandísimo jugador, sobre todo este año, y que tiene una oportunidad de reivindicarse. Le deseo lo mejor a partir del sábado.

¿Es Zidane el mejor entrenador del mundo?