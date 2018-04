El motivo por el que Bella Hadid ha tenido que defender a sí misma y a su amiga Kendall Jenner

Bella Hadid ha saltado en su Instagram contra un troll que la ha insultado a ella y a su amiga Kendall Jenner. Sin dudarlo Bella no ha dudado en defenderse. En el comentario, el usuario se reía de las operaciones estéticas a las que se ha sometido la celebrity y las acusaba de no tener personalidad: "El dinero puede darte una nueva cara pero no una personalidad más agradable que estas dos chicas necesitan".

Ante este comentario Bella respondía al usuario diciéndole: "Desearía que conocieras a cualquiera de nuestras personalidades" y terminaba su comentario lamentándose de haters como él.