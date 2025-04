Bertín Osborne emociona con su interpretación de Antonio Flores en Tu cara me suena

En la última gala de Tu cara me suena, Bertín Osborne se transformó en Antonio Flores, interpretando una de sus canciones más icónicas.

La actuación de Bertín Osborne no dejó indiferente a nadie, especialmente a Lolita, hermana de Antonio Flores, quien se mostró visiblemente emocionada. No te pierdas su actuación en Tu cara me suena, disponible en Antena 3.