Trini se entera de que Juanjo necesita un trasplante

Trini descubre una foto de Mila, el primer amor de Rafael, y decide buscarla para darle una sorpresa a su padre. Sin embargo, descubre que Mila falleció hace un mes, un “pequeño inconveniente” que no impedirá que intente reunir a Rafael con el amor de su vida...

La vida de Asun se pone patas arriba cuando detienen a Julián por cohecho y malversación. Con las cuentas embargadas, Asun tendrá que olvidarse de su vida acomodada y hacer lo que sea por pagar la fianza de su marido…

Juanjo y César se preparan para el inminente trasplante de hígado, pero a Juanjo le asaltan las dudas y le pide a su socio que no le cuente nada a nadie… y mucho menos a Trini.

Tras una bronca con Mariano, Ceferino decide cambiar la barra de El Caño por la barra de la competencia, que no es otra que La Bamba… No será el único sobresalto que viva el cliente más fiel del bar del barrio, ya que también recibirá una grandísima sorpresa, la visita de los jugadores de su querido Rayo Vallecano, Trashorras, Gálvez y Lass, junto con el ex jugador Míchel, su entrenador, Paco Jémez y el director deportivo, Felipe Miñambres.

También ha habido una invitada muy especial entre los asistentes al karaoke La Bamba: la de Rosa López, representante de España en Eurovisión 2002, que no dudará en subirse al escenario del karaoke 'La Bamba' para interpretar un tema.