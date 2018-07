Pasión entre Trini y Molina

AVANCE VIVE CANTANDO

El próximo capítulo de 'Vive Cantando' parece que estará lleno de pasión. Trini tras el despecho de Juanjo y Elena acaba en la cama de Molina. Juanjo y Elena no acaban de definir su relación aunque Juanjo parece estar dispuesto a pasar página y empezar una nueva relación con Elena. A Mariano lo han despedido del 'Rayo' y no sabe cómo decírselo a Candela. Manu y Charo se meten en líos con la policía y parece que Paula no tiene claro que siente ante Tomás y Carlos.