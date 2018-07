EL LUNES A LAS 22: 30, NUEVO CAPÍTULO

Maca no quiere seguir adelante con el embarazo. Ese niño es fruto de una relación que la ha llevado a los infiernos y no quiere recordarlo el resto de sus días. Sin embargo, para interrumpir la gestación necesita la ayuda de Sandoval que seguro que le pedirá algo a cambio que no va a ser de su agrado. El lunes no te pierdas un nuevo capítulo de Vis a Vis a las 22:30 en Antena 3.