Violeta y Francesco, cada vez más cerca: 'Violeta como el mar', el miércoles nuevo capítulo

Francesco intentó besar a Violeta después de mantener una profunda conversación con ella en el jardín. Sin embargo, y a pesar de estar muy a gusto con él, la periodista se apartó y le aseguró que ella no buscaba tener una relación esporádica de una noche. Ella quería amor y estaba dispuesta a encontrarlo.

Demir no es un hombre que se rinda con facilidad y, por eso, seguirá provocando a su vecina cada vez que se cruce con ella. Él no cree en el matrimonio, ni en el amor romántico y duradero, pero la periodista le gusta y eso es algo que no puede disimular. ¿Conseguirá llegar a verla sólo como una amiga?

Violeta y Francesco volverán a colaborar en un nuevo caso, mientras que nuevas personas aparecerán en su vida. Por un lado, el inspector encontrará a alguien que será clave para la investigación de trata de personas en la que está trabajando por su cuenta, mientras que la periodista se cruzará con un joven apuesto que se interesará rápidamente por ella. ¿Se abrirá Violeta al amor con él? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!