La revista sorprende a todos y deja a Ana sin palabras

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 TEMP.3 | 'NO DIGAS ADIÓS'

Ana no puede creerse el contenido que salió publicado en la revista y lee mil y una veces la noticia que desvela la verdad de Cristina. A pesar de saber que el hijo que una de las dueñas del negocio de joyas está esperando no es de Alberto, Ana se niega a hablar con él. Si no le comentó la noticia la noche anterior en la azotea es porque no quiere que Ana lo sepa. O eso piensa la costurera.