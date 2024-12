“Te arrepentirás de tu decisión”: Ferit no acepta que Pelin haya rehecho su vida con otro hombre

La relación entre Ferit y Pelin parece haber llegado a un punto sin retorno. Pelin ha perdido las esperanzas tras las múltiples decepciones que él le ha causado.

Mientras tanto, Ferit y Seyran estaban disfrutando de un momento especial en una tienda. Todo parecía ir bien, hasta que Ferit se ha encontrado con una escena que jamás imaginó: Pelin, acompañada de otro hombre.

Este encuentro ha removido los recuerdos de Ferit. De repente, se ha visto atrás en el tiempo, en ese mismo lugar donde compartió momentos inolvidables con ella. Seyran, que ha notado la mirada celosa de Ferit, no ha podido contener su frustración: "No soportas no verla ni un día", le ha dicho, cansada de su constante interés en su exnovia.

Consumido por los celos, Ferit ha tomado la decisión de acercarse a Pelin, poniendo a Seyran en una situación incómoda. Pelin le ha dejado claro a Ferit que él ya es parte del pasado. "Estoy siguiendo tu consejo. Me dijiste que siguiera mi camino, ¿qué querías? ¿Que te esperara hasta el final de mi vida? ¿No fuiste tú quien me pidió que te dejara y que te olvidara?", le ha dicho.

La respuesta de Pelin ha sido un golpe directo al orgullo de Ferit, que, incapaz de aceptar la realidad, le ha advertido: "Te arrepentirás de tu decisión y de todo lo que estás haciendo".

¿Será capaz Ferit de dejar atrás su pasado y enfocarse en su presente con Seyran? Lo que está claro es que los sentimientos no resueltos siguen siendo una amenaza para todos los involucrados.