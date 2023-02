Fikret se sincera con Zeynep: “Me enamoré de Züleyha?”

Fikret le había confesado a su tía su miedo a que Zeynep se enterase de que, no hace mucho tiempo, se había enamorado de Züleyha. Temía que a la joven no le sentase bien que no se lo contase desde un principio, pero Lütfiye intentó calmar su angustia y le animó a confesárselo.

Fekeli está decidido a pedirle matrimonio a Zeynep y así se lo ha confesado, tanto a su amiga Züleyha como a su tía. El joven tiene claro que es la mujer de su vida y quiere comenzar a formar una familia con ella. ¡Ya ha comprado el anillo de pedida!

En medio de la romántica cita que están teniendo en un restaurante, Fikret aprovecha la ocasión para sincerarse con ella, antes de hacerle la importante proposición. Recuerda que hace unos días, Zeynep alagó a Züleyha en su casa y le confesó que la admiraba mucho.

Zeynep no entiende por qué Fikret le está contando eso ahora. “Hice más que solo admirarla”, le confiesa él. ¡Fekeli le cuenta que se enamoró de ella! O al menos, eso creía en ese momento: “Ahora sé que no era así”, asegura Fikret.

La joven se queda sin palabras. ¡Esa confesión no se la esperaba! Además, no entiende que le diga que pensaba que estaba enamorado pero ahora sabe que no. ¿Quiere decir eso que los sentimientos que tiene por Zeynep son distintos a los que tenía por la joven Yaman? ¿Le pedirá matrimonio Fikret después de esta noticia?