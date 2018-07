Sinopsis Capítulo 10 Temporada 1 'The Flash' | Revenge of the Rogues

Capitán Frío regresa a Ciudad Central con un nuevo compañero de crimen: Heatwave. El dúo planea robar una valiosa obra de arte, pero Snart tiene una intención oculta: tenderle una trampa a The Flash. Rory y Snart secuestran a alguien cercano a Barry y amenazan con asesinarlo si The Flash no se enfrenta a ellos en una batalla de hielo y fuego. Barry le confiesa a Joe que no sabe si es capaz de volver a enfrentarse a Snart, tras las horribles consecuencias de su último encuentro. Por otra parte, Iris lidia con las consecuencias de la confesión de Barry.