Luz le planta cara a Jesús dejándole bien claro que no le dan miedo sus amenazas: “Eres un miserable”

Jesús ha llegado a un pacto con Digna con el que se ha comprometido a no hacer daño a los Merino.

Aún así, al empresario le encantaría ver a la mujer de su primo entre rejas por haberles mentido a todos con que era doctora cuando no tiene el título de medicina.

Así se lo hace saber a Luz, pero ella no duda en enfrentarse a él. No le dan miedo sus amenazas ni le da miedo ir a la cárcel. Ella ya estuvo en prisión y le deja claro que no va a dejar que vuelva a intimidarla.

Además, le insinúa que él también tiene mucho que perder si decide atacarla. Jesús, lleno de rabia, le exige que se marche de su casa y Luz se marcha con la cabeza muy alta dejándole las cosas claras.