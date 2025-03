Avance semanal de Sueños de libertad: María, entre la vida y la muerte tras interrumpir voluntariamente su embarazo

La próxima semana en Sueños de libertad...¡va a pasar de todo!

María está hundida. Andrés no quiere saber nada de ella y, aunque le ha prometido que a ese niño nunca le faltará de nada, no le dará sus apellidos. La joven no quiere ser repudiada y, desesperada, busca consuelo en Damián e, incluso, busca apoyo en Begoña para que le ayude a convencer a que Andrés reconozca a su hijo, pero ninguno de los dos va a ayudarla.

La joven toma una drástica decisión: acude a una mujer que practica abortos ilegales para interrumpir su embarazo.

María volverá a casa en muy mal estado, desangrada y con mucha fiebre. ¡Su vida correrá peligro! Begoña no dudará en ayudarla en casa ya que María le pedirá no ir a un hospital ya que si descubren que ha interrumpido su embarazo voluntariamente, podría ir a la cárcel. ¿Conseguirá la enfermera salvarle la vida?

María en el capítulo 258 de Sueños de libertad | Antena 3

Tras descubrir lo que le ha pasado a María, Andrés se sentirá culpable de lo sucedido y pensará que ha sido demasiado duro con ella. ¿Qué pasará ahora?

Andrés en el capítulo 259 de Sueños de libertad | Antena 3

Por otro lado, Marta empezará a sospechar que Jesús tiene un interés oculto con Brossard, la empresa con la que quiere asociarse y descubrirá las verdaderas intenciones de su hermano.

Además, Digna entrará en razón y por fin se reconciliará con Luz y Luis organizando una cena a modo de celebración de la boda a la que no acudió porque su hijo y su nuera se casaron en secreto en Barcelona.

Además, la matriarca de los Merino estará cada vez mejor con don Pedro. ¡Su relación va viento en popa y no podrá disimular su felicidad!

Digna y don Pedro en el capítulo 257 de Sueños de libertad | Antena 3

