Capítulo 320 de Sueños de libertad; 3 de junio: Damián le pide a Luis que considere contratar a Cristina

Pontón revela que fue una mujer quién llamó acusando a Begoña… ¡Y Damián ha asumido que era María!

Don Pedro trata de convencer a Digna para que no se entregue a la Guardia Civil, pero la Merino está muy alterada y se está planteando confesar lo que pasó: no quiere que Begoña pague por un crimen que no ha cometido.

Damián ha tratado de convencer a Luis para que contrate a Cristina. Aunque parece que al perfumista no le parece muy buen currículum. ¿Acabará por darle una oportunidad?

A raíz de la investigación de Pontón, Digna tiene dudas acerca de la celebración de su boda, pero oculta a Joaquín y Gema los verdaderos motivos. Aunque no para de llorar, ya que no sabe si quiere llevar a cabo este enlace.

Andrés, furioso, confronta a María por haber acusado a Begoña y le amenaza: o se va de casa o contará a la policía que mató a Víctor Zárate. ¡La quiere fuera de casa de los De la Reina!

