Capítulo 254 de Sueños de libertad; 26 de febrero: Joaquín quiere contarle a Andrés toda la verdad sobre el bebé de María

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Manuela, fruto de no saber leer y no haber podido comprender las recetas que le dejó Digna, ha estado a punto de causar un grave accidente con Julia: le ha dado una reacción alérgica por ponerle nuez moscada a la bechamel. ¡Julia es alérgica a la nuez!

Afortunadamente estaba Begoña allí y ha podido impedir que pase algo más. ¡Jesús quiere despedirla ahora! ¿Qué va a pasar?

Por ello, Manuela se ve obligada a confesarle a su sobrina Claudia su secreto: es analfabeta. Nunca tuvo acceso a la enseñanza ni a la lectura.

En la casa de los Merino las cosas se han revuelto. Luz y Luis han llegado recién casados de Barcelona, muy felices y contentos, pero al contarle la noticia a Digna... ¡No le ha sentado nada bien! ¿Cómo han podido dejarle al margen de la boda?

Por su parte, Gema no se ha podido aguantar el secreto y le ha confesado a Joaquín el secreto de María: el hijo que espera no es de Andrés si no de Víctor. Su marido se ha quedado en shock y ha propuesto contarle toda la verdad a Andrés. ¡Cree que merece saberlo!

¿Qué va a pasar? ¿Se lo contarán los Merino?