En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Sale a la luz el verdadero asesino del padre de Ceylin… ¡Y no es Çinar!

¡Todavía seguimos en shock con el último capítulo de ‘Secretos de familia’! Cuando pensábamos que el oscuro destino de Çinar estaba escrito…. ¡Descubrimos que otra persona fue la que disparó dos veces a Zafer y acabó con su vida! Han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo, así que vamos a ordenarlas para entender en qué punto se encuentran nuestros protagonistas.

Consciente de que la policía lo estaba buscando, Yekta fue al hotel en el que se escondía Serdar para preguntarle qué le estaba ocultando sobre el asesinato de Zafer. A pesar de las amenazas de su abogado, el joven dijo que ya le había contado toda la verdad, aunque Yekta seguía desconfiando de él. Y hacía bien, ya que Serdar… ¡Fue la persona que disparó y mató al padre de Ceylin tras el forcejeo con Çinar! ¿Por qué lo hizo?

A pesar de haberse dado una nueva oportunidad, las cosas entre Ceylin e Ilgaz no iban bien. Ella no paraba de desconfiar de él cada vez que se acercaba a sus amigos o cada vez que trataban el caso del asesinato de su padre. Por eso, el fiscal tomó una importante y dura decisión: ¡Abandonó la casa que habían alquilado juntos y le dijo a su mujer que no mejor era divorciarse! ¿Será este el final de la pareja?

Los que sí se estaban en su mejor momento eran Pars y Derya. El hermano de Neva quiso sorprender a la fiscal llevándole uno de sus postres favoritos. Quería agradecerle que hace unos días lo invitase a una sopa, teniendo ese detalle con ella. ¡Su tonteo no puede ser más evidente! Sin embargo, ninguno da el paso de declararse… ¿Llegará ese momento o se quedará en una simple amistad?

Después de decidir que lo mejor era separarse, Ilgaz volvió al apartamento que había alquilado con Ceylin para ayudarla con la mudanza. ¡A pesar de todo, ella quería seguir ahí! La abogada se rompe cuando su marido le dice que pronto llegarán los papeles del divorcio y le pide que le de un último abrazo. Tras ese acercamiento, los dos se fundieron en un apasionado beso y… ¡Pasaron la noche juntos! ¿Tratarán de darse una última oportunidad?

Al día siguiente, Defne decidió visitar a Ceylin a espaldas de su familia. Se disculpó en nombre de su padre y de su hermano y le pidió a la abogada que, por favor, los perdonase. ¡La pequeña no puede ser más inocente! Ceylin trató de explicarle que todo era muy complejo y que era algo que los adultos debían resolver. Tras la conversación, la joven llevó a Defne a casa y allí se encontró con Merdan, quién le pidió que fuese más comprensiva con Ilgaz. ¿Habrán hecho recapacitar esas palabras a Ceylin?

Yekta estaba convencido de que Serdar le ocultaba algo, por eso lo llevó hasta el juzgado para asustarlo y conseguir que confesase de una vez por todas. ¡Y lo consiguió! Serdar le contó que fue él quién acabó con la vida de Zafer aquel día. Yekta quería llevárselo lejos de ahí para pensar cómo solucionar el problema, pero… ¡Pars los vio y se llevó a Serdar a declarar! ¿Confesará el joven lo que ha hecho?

Seis meses después de todo esto, pudimos ver cómo Eren detenía a Ceylin por… ¡Homicidio! Todavía no entendemos muy bien qué es lo que ha podido pasar. Lo único que sabemos es que la joven Erguvan escondió un cuchillo en su casa y que su sangre estaba en la escena del crimen. ¡Parece que van a detenerla! ¿Habrá matado la abogada a alguien? ¿Tendrá algo que ver con el asesinato de su padre?

