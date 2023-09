Parla y Çinar: ¡Nuevo romance entre Kaya y Erguvan!

La vida de los Kaya y los Erguvan se ha vuelto a sumir en la desgracia. El asesinato de Zafermantuvo a ambas familias distanciadas durante mucho tiempo y Çinar, rabioso porque le señalaron como al culpable de todo, estaba empeñado en encontrar a Serdar.

Fue, precisamente, la búsqueda del criminal lo que acabó uniendo a Parla y Çinar. El hermano de Ilgaz hizo cualquier cosa por dar con el paradero de su viejo amigo... ¡incluso se acercó a Burak!

Por ello, cuando el declarado asesino del pozo dispara a Eren, Tuğçe – como loca – le echa la culpa de todo a Çinar y se abalanza sobre él. Lo que nadie se esperaba es que la persona que separase a los dos amigos fuese... ¡Parla! ¿Es ahí cuando ambos personajes empiezan a bailar al son de los primeros compases del enamoramiento?

Después de ese tenso momento, Çinar no puede evitar sentirse culpable. Entonces Parla se convierte en un apoyo y su hombro en el llorar en esos momentos tan delicados.

Cuando las cosas por fin empezaban a mejorar, alguien le comunica a Çinar que Serdar está intentado escapar del país. El nieto de Merdan no puede permitir que su crimen se quede impune y acude al lugar donde va a ir a recoger su pasaporte. Las cosas se acaban torciendo y... ¡Parla mata al asesino de Zafer!

En los sucesivos capítulos, cuando todavía desconocíamos quién era el culpable de todo, vimos a Parla totalmente devastada y a Çinar intentado animarla siempre... ¡no se separaban nunca!

El amor entre ambos jóvenes no ha pasado desapercibido para nadie. De hecho, cuando Merdan le comunica a su nieto que le queda poco de vida, le advierte que debe de cuidar a Parla porque es una mujer que merece la pena. ¡Parece que van en serio!

No obstante, cuando Merdan se entrega para salvar a Parla, Çinar no parece muy de acuerdo con la decisión que ha tomado su abuelo y lo vemos más distante con la sobrina de Ceylin. ¡El joven Kaya llega incluso a afirmar que su abuelo no se merece la cárcel, palabras que destrozan a la hija de Osman y Aylin!

¿Podrá perdonar Parla a Çinar algún día? ¿Lograrán estar juntos o las desgracias se empeñarán en mantenerlos separados? ¡No te pierdas ni un capítulo de ‘Secretos de Familia’ para descubrirlo!