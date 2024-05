Ilgaz y Ceylin, más distanciados que nunca en el próximo capítulo de Secretos de familia

Ilgaz no ha podido evitar sentirse celoso cuando se enteró que Firat, el nuevo policía que ahora lleva unos de sus casos, era el ex de Ceylin. Sin embargo, eso no ha sido lo peor. Ilgaz se ha sentido muy decepcionado con su mujer al descubrir que, si él no se hubiese enterado, ella no se lo habría contado.

En el próximo capítulo, Ilgaz se sentirá engañado y le pedirá un tiempo a la abogada para procesarlo todo y tomar una decisión. ¿Será esta la crisis definitiva que lleve a la pareja a romper su matrimonio?

Mientras tanto, Ceylin le contará a Yekta que no entiende que ahora ella e Ilgaz estén así por una tontería ya que ella de quién está enamorada es de Ilgaz y no de su ex. ¿Podrá demostrárselo a Ilgaz? Parece que será complicado y los celos amenazan con seguir muy presentes.

Por otro lado, Çinar será acusado de ser el asesino de Kadir, aunque la policía detendrá a… ¡Merdan! ¿Podrán demostrar que ellos no son los asesinos y que, por tanto, son inocentes?

Además, Zümrüt llamará a Osman para volver a verlo y él no podrá ni creérselo. ¿Pasará algo entre ellos? La cosa está que arde en Secretos de familia. ¡No te pierdas un nuevo capitulazo, el domingo, en Antena 3!