Metin, sin palabras al ver a su padre con su hija Defne: “No me dijiste que tenía un abuelo”

El patriarca de los Kaya no tiene una buena relación con su padre, el cual lleva muchos años en la cárcel. Hace mucho que no se ven ya que no ha querido ir nunca a visitarlo a prisión y el hombre la última vez que vio a Ilgaz y a Çinar eran unos niños y a Defne ni la conoce.

El hombre, que acaba de salir de la cárcel, quiere volver a tener una buena relación con su familia. Recientemente, Ilgaz fue a visitarlo, cuando todavía estaba ente rejas. Ilgaz sabía que su abuelo era el único que le podría ayudar en el caso de Inci gracias a sus contactos.

Ahora, el hombre también quiere conocer a la pequeña de la familia. Se acercó a ella desde la calle con la excusa de que quería un vaso de agua y ahora hasta… ¡va a buscarla al colegio!

Lo que no se podía ni imaginar Metin es que su padre estuviese… ¡en su casa y jugando con Defne! Y mucho menos que su hija sabe que ese hombre es… ¡su abuelo!