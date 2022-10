Ilgaz, dispuesto a sacar a Ceylin del calabozo con una condición: “Quiero que defiendas a mi hermano”

Ilgaz acaba de recibir la noticia de que su hermano, Çinar, ha sido acusado del asesinato de una joven. Ese mismo día, un vagabundo encontró el cadáver en una maleta dentro de un contenedor.

En la maleta estaba la tarjeta de crédito de Metin, el padre de Çinar. Su hijo se la llevó hacía unos días y la perdió, y esto lo ha convertido en el principal sospechoso.

A pesar de que el primer encuentro entre Ilgaz y Ceylin no ha ido del todo bien, el fiscal ha decidido que ella es la mejor para llevar el caso de su hermano.

Por ese motivo, el joven ha decidido sacar a la abogada del calabozo. Eso sí, le ha pedido algo a cambio: tiene que defender a su hermano Çinar.

Ilgaz le ha explicado todos los detalles del caso a Ceylin, pero ella quiere saber por qué la ha elegido a ella.

El joven cree que, al ser el fiscal y su padre inspector, no deben meterse en el caso más de lo necesario, ¡pero ella tiene una respuesta para todo! “Con tu influencia no me necesitas, tendrás muchos amigos”, le ha dicho.

Pero Ilgaz ha insistido en que nadie se lo va a poner fácil… “¿Aceptas ayudarme o no?”, le ha preguntado el fiscal. ¿Qué responderá ella? ¿Estará dispuesta a ayudarlo?