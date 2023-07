Çiğdem, la otra chica secuestrada, le confiesa a Ceylin que... ¡fue ella la que mató al taxista!

Ceylin y Çiğdem no fueron precisamente muy buenas amigas durante el tiempo que estuvieron secuestradas en el zulo. ¡Pasaron muchos momentos de tensión y la joven estuvo, incluso, a punto de matar a la abogada Erguvan! ¡Si no llega a aparecer Ilgaz justo en ese momento, Ceylin podría estar muerta!

Çiğdem va a declarar el resto de los secuestrados. ¡La policía no va a parar hasta descubrir quién es el asesino de los crímenes del pozo! La joven acusa a Vedat, el hombre que estuvo secuestrado con ellos y que estuvo a punto de suicidarse, de haberla pegado… Ceylin, entonces, empieza a sospechar de la chica y se acerca a ella buscando respuestas.

Ceylin le dice a la joven que no entiende que le haya acusado de eso cuando es falso: “Tal como lo has pintado, parece que fue él el asesino”. Ceylin va más allá y le pregunta claramente lo que le estaba rodando por la cabeza: “¿Mastate tú al taxista?”.

Çiğdem se rompe y, entre lloros, acaba confesando que… fue ella la que lo mató, aunque ella no quería hacerlo. La joven le cuenta que fue en defensa propia ya que si no… ¡él le habría matado a ella! El taxista intentó estrangularla y ella solo se defendió con el chuchillo que el asesino les lanzó: “Yo no quería hacerle daño”.

La abogada Erguvan, entonces, le dice que tiene que contárselo a la policía y que no puede ocupar a un inocente, pero ella le ruega que no la delate. No puede ir a la cárcel porque… ¡está embarazada!

¿Qué pasará ahora?, ¿Ceylin contará la verdad?