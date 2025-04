El alegato de Carol Rovira defendiendo la inocencia de su personaje

Hemos hablado con Carol Rovira sobre Daniela, su personaje en Perdiendo el juicio. Su personaje empezaba la serie a punto de casarse con un hombre del que estaba profundamente enamorado y en apenas unos minutos descubríamos que Jaime, su prometido, había aparecido muerto y era ella la única sospechosa.

Así que la justicia tendrá que determinar si Daniela es culpable o no de la muerte de Jaime, pero como es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, le hemos pedido a la actriz que nos haga un alegato para defender la inocencia de su personaje, y ella lo tiene claro. Daniela Torres no podía matar a nadie y así nos lo aseguraba: “Creo firmemente en su inocencia”.

Dale play y descubre todos sus argumentos.