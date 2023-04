Zeynep intenta disculparse con Cem pero a él no le vale: “Yo quiero tu amor, no que sientas pena por mí”

Zeynep había decidido intentarlo con Cem tras pensar que Alihan tenía novia y siguiendo los consejos de su hermana. A pesar de que no lo amaba, la joven Yilmaz le tenía mucho cariño y confiaba que su relación pudiese funcionar, pero pronto se dio cuenta que en su cabeza seguía estando Alihan.

En el evento de la nueva empresa textil en el que trabajó Ender, Alihan se acercó a Zeynep para preguntarle por qué estaba con Cem y… ¡La besó! Aunque en ese momento no lo sabían, Zehra lo estaba viendo todo y, justo cuando Cem anunció que la joven era su novia, la hija de Halit contó lo que había visto delante de todos.

Ahora Zeynep está avergonzada y no sabe cómo disculparse con Cem. “Te lo pregunté varias veces y no me dijiste que era Alihan el que te hacía sufrir”, le reprocha él. La joven sabe que no tiene justificación y le asegura que quería borrar esa parte de su vida.

“Lo que siento por Alihan es rabia y furia”, le asegura Zeynep. Cem le recuerda que antes de la fiesta quería hablar con él y le pregunta si lo que quería era dejarlo. ¡Ella se lo confirma! Lo que a él más le molesta es que no haya sido sincera con él.

“Yo quiero tu amor, no que sientas pena por mí”, le dice Cem. El empresario desea que supere su historia con Alihan y todavía mantiene la esperanza de tener una relación en el futuro con ella. Además, le recalca que: “Si algo sigue a la fuerza es obsesión”. ¿Volverá Zeynep a intentarlo con Cem o Alihan? ¿O intentará alejarse de ambos?