Zerrin se revela ante Halit y Alihan: “Estoy harta de que siempre me digan lo que tengo que hacer”

Zerrin le entregó la mitad de sus acciones en el Holding Argun a Ender para que aceptase separarse de su hermano. Gracias a eso, la hermana de Caner le firmó a Alihan el acuerdo de divorcio, sin imaginarse él por qué lo hacía.

Pero ahora todos conocen los motivos que llevaron a Ender a firmar el acuerdo. Ella ha irrumpido muy segura de sí misma la junta de accionistas y les ha comunicado su nueva posición en la empresa.

Alihan y Halit no pueden creerse que Zerrin haya sido capaz de hacer algo así y por eso deciden pedirle explicaciones. Los dos son muy duros con ella, a pesar de que se justifique diciendo que no lo hizo con mala intención. ¡Sólo quería salvar a su hermano!

Halit acusa a su exmujer de ignorante y la culpa de los problemas que puedan aparecer a partir de ahora en la empresa. Pero Zerrin decide sacar su carácter y no piensa permitir que le sigan gritando: “Estoy harta de que siempre me digan lo que tengo que hacer”.

“Haría lo que fuera para salvar a Alihan. No me importa la empresa”, asegura Zerrin. Ante esas palabras, su hermano no puede recriminarle nada. ¡Todos se quedan alucinados al ver cómo se ha defendido la madre de Lila! ¿Le perdonarán Halit y Alihan lo que ha hecho?