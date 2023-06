Yildiz ve las fotos de Ender y Alihan en la cama... ¿Se lo contará a su hermana?

Los hombres de Dündar le robaron el bolso a Ender siguiendo las órdenes de Yildiz. La joven Yilmaz consiguió engañar al amigo de su hermana y ahora tiene el móvil de su peor enemiga en su poder. ¡Ya puede borrar los audios con los que la chantajeaba!

Para celebrar su victoria, Yildiz llama a Ender y le dice que ya no hará caso a sus amenazas. Ella le había pedido que le dijese a Zeynep que su matrimonio con Alihan es real, si no quería que Halit escuchase el plan que habían urdido para separar a Zehra y Kemal.

“Creo en el amor de Halit por mí”, le dice la joven Yilmaz para justificar que no hará caso a sus chantajes. Ender no entiende muy bien la seguridad de Yildiz y ella ha preferido no darle detalles de lo que ha pasado.

Después de borrar el audio del móvil de la hermana de Caner, Yildiz decide cotillear para ver que es lo que tiene en él y se encuentra con la peor de las sorpresas… ¡Las fotos que Ender se sacó con Alihan en la cama cuándo estaba borracho!

“¿Esto es real?”, dice la joven Yilmaz al ver todas las imágenes. ¡Ahora empieza a pensar que Ender tenía razón! ¿Le contará a Zeynep lo que ha visto? ¿Le pedirá explicaciones a Alihan?