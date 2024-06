“Yo no te quiero”: Kumru rechaza la propuesta de su madre de irse a vivir juntas

Handan ha vuelto a la vida de su hija después de muchos años ausente. Descubrir que Kumru estaba viviendo con su empleada le ha cabreado especialmente y le ha reprochado a Doğan que se haya despreocupado de su hija.

Aunque Handan intenta aparentar ser una madre ejemplar, para su sorpresa, Kumru se muestra reacia con ella cuando le propone mudarse juntas a una nueva mansión. ¡No entiende este cambio tan repentino de su madre!

“Vivamos aquí las dos juntas y abandona este buffet en el que trabajas”, le pide Handan a su hija mientras le enseña la casa que ha pensado alquilar. La joven le recalca a su madre que no puede ganarse su corazón con una mansión y que no piensa abandonar su puesto en el restaurante de Ekin.

“Yo no te quiero”, le dice duramente Kumru a su madre para que no continúe insistiendo con su propuesta. Handan no entiende el desprecio de su hija y ella le recuerda que se ha olvidado de ella todos estos años. ¿Mejorará la relación madre e hija ahora que se han reencontrado?