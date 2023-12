Kerim no puede dejar de pensar en Yildiz y quiere ir a verla... ¿va a declararse?

Desde que se conocieron, las chispas saltaron entre Kerim y Yildiz. El joven ha mostrado su interés en ella, e incluso, la salvó de una cita frustrada. Pero a Yildiz, su actitud de chulo prepotente no le gusta mucho. De hecho, le ha rechazado en un par de ocasiones ya que no se fía de él.

Sin embargo, se han encontrado en el despacho de Halit y ella ha hecho como que no le conocía... ¡Y a Kerim le ha dejado con mal sabor de boca! El joven comparte con su amigo Mert su preocupación y él la acusa de ser una "mentirosa". No obstante, Kerim no se va a dar por vencido: "Creo que le gusto, consígueme su dirección que voy a ir a verla", le ha dicho a su amigo.

¿Qué le va a decir Kerim a Yildiz cuando la vea? ¿Va a declararse?