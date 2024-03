Hasan Ali se burla de Ender y Sahika en su nuevo intento por destruirlo: “¡Conmigo no se juega!”

Las socias se encuentran en una situación cada vez más complicada. Después del fracaso de su plan tras colocar cámaras de vigilancia en la mansión de Hasan Ali e intentar chantajearlo, el empresario se burló de ellas, dejándoles claro que habían caído en su trampa.

Pero ninguna se ha rendido y, durante su viaje a Ankara, decidieron enviar una escort a la habitación de Hasan Ali como parte de su estrategia. Sin embargo, este plan tampoco ha tenido éxito.

Hasan Ali ha demostrado una vez más su astucia al no caer en la trampa tendida por Ender y Sahika. Tras no sucumbir a sus tácticas, les ha enviado un video con un mensaje muy claro: no podrán vencerlo.

Con otro fracaso a sus espaldas, las socias están más lejos de recuperar su estilo de vida y, sin duda, la lucha contra Hasan Ali parece cada vez más difícil.