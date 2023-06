Halit, decepcionado al descubrir que Kemal se ha llenado de deudas: “No puedo confiar en ti”

Kemal lleva unos días preocupado porque tiene problemas con sus negocios. Uno de sus trabajadores le advirtió que estaba sufriendo pérdidas y el joven de Bursa no sabe cómo solucionar el problema. ¡Por eso ha querido hablar con Halit!

“Compré muchas acciones de una empresa y no ha ido como esperaba. He perdido todo lo que había invertido”, le explica el marido de Zehra. Halit no entiende que no le haya pedido consejo antes de arriesgarse de esa manera.

“¿Te basas en especulaciones para invertir tu fortuna? ¡La gente se arruina por eso!”, le recrimina Halit. Kemal le dice que su empresa necesita liquidez con urgencia y por eso quiere recuperar… ¡Todo lo que invirtió en el Holding Argun!

Halit no puede creerse que debido a su error ahora le reclame el dinero que un día invirtió en su empresa. “Sólo hay una realidad y es que no puedo confiar en ti”, se lamenta en empresario ante su yerno.

Aún que no crea que tenga obligación de ayudarlo, Halit se compromete a comentar su caso en la reunión de la junta para encontrar una solución. ¿Afectará esto al matrimonio de Kemal y Zehra?