En el último capítulo de 'Pecado Original': Mientras Ender se hunde, el plan de Yildiz marcha… ¿Sobre ruedas?

¡Los personajes de ‘Pecado Original’ no dejan de sorprendernos! Cada día que pasa, vemos como algunos de ellos están cada vez más cerca y, por el contrario, otros, cada vez más lejos. Pero para no perdernos detalle y enterarnos de todo lo que ha pasado… ¡Recapitulemos!

Después de que Yildiz traicionase a Ender y revelase a Halit su retorcido plan, el empresario sorprendió a su esposa en la habitación de un hotel e hizo que cayese en su propia trampa. ¡Le obligó a firmar los papeles del divorcio y la dejó en la calle! Poco después, Ender llamó furiosa a Yildiz para recriminarle lo que le había hecho, pero la joven… ¡fingió no saber nada! A pesar de que no tenía claro que le estuviese diciendo la verdad, Ender juró vengarse de ella si sus sospechas fueran ciertas.

Mientras tanto, Yildiz continuó su plan para seducir a Halit y lograr que quisiese casarse con ella. En este caso, decidió que la ayuda de su hermana Zeynep sería clave en su plan, pero para lograr que ella le echase una mano no podía contarle la verdad. ¡Sus principios no le permitirían llevar a cabo el plan de su hermana! Por eso, le mintió diciéndole que Halit iba detrás de ella y que por favor no le dejase verlo.

Zeynep aceptó ayudar a su hermana, pero también tenía bastante con lo suyo. Su relación con Alihan se estaba volviendo cada vez más estrecha y un bonito gesto de su jefe hizo que la joven le agradeciese de corazón lo que había hecho. ¡Consiguió un trabajo para la asistente que había obligado a Zeynep a despedir! ¿Habrá ablandado la hermana de Yildiz el corazón de Alihan?

Para que Halit fuese todavía más detrás de ella, Yildiz decidió… ¡bloquearlo en su teléfono! El empresario se quedó totalmente anonadado. ¿Por qué la joven hacía eso? Intentó contactar con ella varias veces pero no lo consiguió. Yildiz estaba convencida de que su estrategia funcionaría. ¿Conseguirá que Halit acabe comiendo de su mano?

Por último, vimos cómo Ender mintió a su hijo, presionada por Halit, para no desvelarle los verdaderos motivos de su divorcio y la situación en la que se encontraba. Erim se quedó muy decepcionado con su madre y le reprochó que lo había abandonado. ¿Acabará contándole Ender la verdad?

