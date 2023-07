Avance semanal de ‘Pecado Original’: Zeynep y Alihan tomarán una importante decisión sobre su futuro

Las ansias de rebeldía de Yildiz provocaron un nuevo conflicto entre Zeynep y Alihan. La esposa de Halit quiso acudir al mismo evento que su marido y contó una mentira a su hermana para que la llevasen a la fiesta. Tras enterarse de la verdad, Alihan estalló contra su mujer y trató de hacerle ver que su hermana no era tan inocente aparentaba ser.

Aunque Zeynep continuó defendiendo a Yildiz por encima de todo, consiguió que su marido la entendiese e hicieron las paces. Además, al ver que no paraban de afectarle los conflictos que surgían a su alrededor, se prometieron que no dejarían que terceras personas enturbiasen su felicidad.

Pero parece que la pareja no puede tener ni un momento de paz y Zerrin ha sido la encargada de desestabilizar a la joven Yilmaz. La madre de Lila le pidió a su cuñada una joya familiar que le había regalado el día de su boda y eso es algo que a Zeynep no le sentó nada bien. Alihan no tardará en enterarse de lo que ha pasado y eso provocará que tome una importante decisión con respecto a su futuro.

Şahika en el capítulo 46 de 'Pecado Original' | Antena 3

Por otro lado, Şahika llevará a analizar muestras de ADN de Ender y Yiğit para comprobar que son madre e hijo. Una vez descubra que el joven estaba en lo cierto, iniciará su plan de venganza contra su enemiga. Además, coincidirá por primera vez con Halit, quién se quedará completamente sorprendido con su cultura y su belleza.

Ender en el capítulo '46' de 'Pecado Original' | Antena 3

La que también seguirá adelante con su propio plan será Ender. Su objetivo es que Halit crea que Yildiz ha contratado a su ayudante para pillarlo siéndole infiel y poder salir beneficiada del divorcio. Todo irá según la hermana de Caner tiene previsto, aunque una sorpresa final podría acabar haciendo que salga perjudicada de su propia trampa.

La venganza de la hermana de Kaya, la decisión de Zeynep y Alihan y el propio plan de Ender harán que la vida y el entorno de los Argun cambie por completo. Los nuevos acontecimientos no dejarán indiferente a nadie y todos lucharán por mantener su posición y sus secretos a salvo… ¿Se acabará separando Halit de Yildiz? ¿Le contará Yiğit a Ender que es su hijo? ¿Qué pasará con Zeynep y Alihan? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!