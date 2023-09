Avance semanal de Pecado Original: Ender, decidida a vengarse de Halit y hacerle la vida imposible a Leyla

En Pecado Original está todo más tenso que nunca. Esta semana hemos presenciado varios intentos de asesinatos, secretos que salen a la luz y reencuentros entre familiares. ¿Cómo avanzará todo?

La próxima semana, Ender cumplirá su palabra y hará sufrir a Halit. A su exmujer le ha sentado muy mal cómo le ha tratado con el tema de las acciones de la empresa , y ya se ha convertido en un tema personal para ella. Quiere demostrarle a Halit, que ya no es débil y puede enfrentarse a él... ¡Con todo su poder!

Por su parte, el empresario va a tener que hacerle frente a momentos muy complicados. Aunque parece que todo vuelve a la normalidad con Yildiz, lo cierto es que un enemigo de su pasado ha llegado a su vida para quedarse. ¡Nadir va a estar siguiéndole muy de cerca! ¿Conseguirá salir a flote? ¿Está en peligro su empresa? ¿Y su familia?

Halit en el capítulo '57' de Pecado Original | Antena 3

Además, está Leyla, quien poco a poco tras el encarcelamiento de su marido, está intentando retomar su vida. ¿Va a lanzarse y dejarse llevar por sus sentimientos hacia Kaya? ¿Se enterará la joven de que ahora él tiene un hijo? ¿Estará dispuesto Kaya a empezar algo con ella?

Leyla y Kaya en el capítulo '57' de Pecado Original | Antena 3

No obstante, nada será fácil, ya que Ender no está por la labor de dejar en paz a Leyla. No se fía de ella y mucho menos le gusta su acercamiento con Kaya... ¡Va a hacerle la vida imposible! ¡La quiere lejos de sus vidas! ¿Está Ender celosa?

¿Qué pasará la próxima semana en Pecado Original?