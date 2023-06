Avance semanal de 'Pecado Original': Alihan, contra las cuerdas, el chantaje de Ender a punto de salir a la luz

La próxima semana parece que va a venir movida para Alihan en 'Pecado Original'. Tras haber descubierto la verdad sobre el pasado de su madre y haber hecho las paces con Halit, el joven intentó recuperar a Zeynep. Pero no ha habido manera... ¡Ender no le ha firmado el divorcio! La ambiciosa mujer no quiere separarse aun del multimillonario empresario. Y, Alihan, una vez más, le ha roto el corazón a Zeynep.

Fotografías expuestas

La próxima semana veremos como el joven seguirá intentando arreglar sus errores, pero nada será tan fácil cómo él cree. Al revés. Las fotografías que le hizo Ender la noche de su borrachera, están a punto de ver la luz y dejarán su credibilidad muy tocada. ¡Parece que se han acostado! ¿Logrará desmentirlo?

Por su lado, Yildiz se verá inmersa en un nuevo chantaje a Ender, pero no sabrá que también estarán detrás de ella... ¿Quién será? La joven seguirá con sus clases particulares de deporte, y el tonteo con su profesor solo irá a más. ¿Se meterá en algún nuevo lío?

Yildiz en el capítulo '34' de 'Pecado Original'. | Antena 3

Además, veremos las consecuencias de un mal comportamiento si eres hijo de Halit Argun. El empresario está decidido a enviar a su hijo a estudiar al extranjero, concretamente a Londres. Ender hará todo lo posible porque su hijo no se marche, y el propio Erim se negará a ir. ¿Qué pasará? ¿Logrará Halit lo que quiere y enviará a su hijo fuera como castigo?

Halit en el capítulo '34' de 'Pecado Original'. | Antena 3

Si quieres saber todo lo que pasará la próxima semana en 'Pecado Original' mantente al día y de lunes a viernes a las 17:30 disfruta de nuevos episodios en Antena 3.